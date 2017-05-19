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19 Mayıs 2017 Cuma
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    • Ateş’ten, 19 Mayıs Mesajı

    Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

    19 Mayıs 2017 Cuma 08:28
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    Ateş’ten, 19 Mayıs Mesajı

    HABER:BMA

    TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi. “Bugün 98. yıldönümünü büyük bir onur ve gururla kutladığımız 19 Mayıs 1919 tarihi, şanlı milletimizin, sonu Cumhuriyetimizin kuruluşu ile sonuçlanan ulusal bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı ve başlangıç noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla birlikte tüm vatan sathına yayılarak başlayan bu mücadele, aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle, bağımsızlığı etrafında kenetlenmesiyle eşi benzeri olmayan örnek zaferlerle taçlandırılmıştır.

    Atatürk, 19 Mayıs 1919’da millet olarak yakılan ebedi varoluş meşalesini, bu mirası yarınlara taşıyacak olan gençlerimize emanet etmiştir. Genç nesillerimiz, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel, sportif ve bu gibi tüm alanlarda, ülkemizin yarınlarını ve geleceğini inşa edecek olan, inandığımız, güvendiğimiz tek gücümüz, kaynağımızdır. Yarınların güçlü, her yönden kalkınmış ve muasır medeniyetler çizgisine taşınmış Türkiye’si, hiç kuşku yok ki, gücünü ve bilincini eşsiz tarihimizden alan gençlerimizin ellerinde ve omuzlarında şekillenecektir.

    Bu düşüncelerle tüm üyelerimizin, halkımızın, aziz milletimizin ve yarınların güçlü Türkiye’sinin inşasında sonsuz güven duyduğumuz gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bolu iş dünyası adına kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ulusal bağımsızlığımızın tüm kahramanlarını, vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum.”dedi.

    Anahtar Kelimeler: Ticaret, Sanayi, Odası, Başkanı, Türker

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