Ateş’ten ‘19 Mayıs ruhu’ vurgusu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadeleri kullandı: “19 Mayıs 1919 günü, şanlı tarihimizin ve İstiklal mücadelemizin gurur sayfalarından birisidir. Hiçbir şart ve koşulda esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından vazgeçmeyen milletimiz, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a ulaşarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile bu yoldaki sarsılmaz inanç ve kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs ruhu, her türlü boyunduruk karşısında bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılmış bir milletin kahramanlık destanı olarak, tüm mazlum milletlere de örnek teşkil etmiştir. Milli mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı ve özel günü gençlerimize hediye etmesi, Cumhuriyetimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesidir. Gelecek, dinamik, girişimci ve üretken nesillerimizin ellerinde, yüreklerinde şekillenecek; Ülkemiz ve Cumhuriyetimiz aydınlık yarınları, gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bizler de iş dünyası olarak, atalarımızın yazdığı başarılarla ve gururla dolu tarihimize genç nesillerimizin sahip çıkacağına yürekten inanıyor ve onlara daima güveniyoruz. Bu düşüncelerle, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. 102 yıl önce Samsun’da bağımsızlık meşalemizi yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm asil kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum.”