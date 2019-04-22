Ateş’ten 23 Nisan mesajı

Haber: Esra Öztürk

TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve kıvançla idrak ediyoruz. 23 Nisan 1920’de kurulan, bağımsızlık mücadelemizde cephede göğüs göğüse savaşırken dahi kapıları hep açık tutulan TBMM, milletin egemenliğine, vicdanına ve ferasetine duyulan güvenin simgesi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı şekilde, kaynağını milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinden alan anlayış, bugün de her satıh ve koşulda, Cumhuriyetimizin yaslandığı en önemli güç ve aydınlık geleceğimizin en önemli teminatıdır.

Aziz milletimiz, dünyada bağımsızlığın ve egemenliğin değerini ve anlamını en iyi bilen milletlerden biridir. Bu asil milletin fertleri olarak bugün en öncelikli hedefimiz, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza sosyal, kültürel ve maddi açıdan zenginleşmiş, ekonomisi kalkınmış, yaşam kalitesi yükselmiş bir ülke bırakabilmektir. Bizler iş dünyası olarak bu doğrultuda, sarsılmaz bir kararlılıkla ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bizlere vatan yapan, bu uğurda canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza ve tarihimize karşı en önemli borcumuzdur.

Bu düşüncelerle, ulusal egemenliğimizin kutsal çatısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıldönümü vesilesiyle halkımızın, aziz milletimizin ve yarınlarımızın sahibi, Cumhuriyetimizin geleceği olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”