Ateş’ten 30 Ağustos mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayıp 30 Ağustos günü Dumlupınar’da tüm dünyaya örnek olmuş emsalsiz bir zafer ile taçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 97. yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve sevinçle karşılıyoruz. 30 Ağustos Zaferi, vatansız bırakılmak istenen bir milletin, bağımsızlığı için dil, din, ırk ve mezhep farkı olmaksızın her türlü tutsaklığı ve boyunduruğu reddederek tek yürek olduğu, omuz omuza savaştığı bir yeniden diriliş destanıdır. Şartlar ne kadar zor ve ağır olursa olsun, milletimizin oluşturduğu bu birlik ve beraberlik ruhu, yarınların güçlü ve büyük Türkiye’si inşa edilirken kuşkusuz en büyük güç ve motivasyon olmaya devam edecektir. Bu toprakları bizlere ebedi vatan yapan, bu uğurda canlarını feda etmekten bir an bile tereddüt etmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz, yüce milletimizin gönlünde sonsuz dek yaşamayı sürdürecektir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu ülkeyi ve Cumhuriyeti, gelişmiş ve müreffeh bir ülke olarak dünya muasır medeniyetlerinin değişmez ve ebedi parçalarından birisi yapmak, her birimizin en asli ve öncelikli görevi; ecdadımıza karşı borcudur. Medeniyet yarışında ülkemizi en ileri seviyelere taşıyabilmek için dün olduğu gibi bugün de her türlü gayreti göstereceğiz. Bu düşüncelerle, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 97. yıldönümünde, tüm üyelerimizin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Başta bugün 100. yaşına koşar adım ilerleyen Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız, kutsal vatan topraklarımız ve bayrağımızın yurdun dört bir yanında ilelebet dalgalanması için şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnet ile anıyorum.”