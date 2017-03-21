Haber: Faruk ÇİDEM

Bolu'da, Ülkü Ocakları tarafından AİBÜ'de Nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, MHP Belediye Meclis Üyesi Ercan Üsküp, Türk Ocakları Bolu Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hamdi Zenginbal, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve üniversite öğrencileri katıldı.

Yaklaşık yüz kişinin katıldığı kutlamada İzzet Baysal heykeli önünde temsili olarak demir dövüldü. Daha sonra yakılan ateşin üzerinden sırasıyla atlayan ülkücüler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Nevruz kutlamasında konuşan İsmail Akgül konuşmasında “ Mücadelemizi son damla kan akana kadar sürdürmek için her daim ant içtik. Demir ettik, kan kustuk, kızılcık şerbeti istik dedik. Üniversitelerimizi artık hiçbir bölücüye teslim etmeyeceğiz. Varlığımız her daim sürdüreceğiz. Tek kişi kalsak ta bozkurt elimizi havadan indirmeyeceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Allah Türkü korusun ve yüceltsin” ifadelerini kullandı.