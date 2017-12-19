HABER:Aysun Beykoz

Türkiye’de kişi başı internet kullanımının günde yaklaşık 7 saate ulaştığına dikkat çeken Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, “Esnafımızın da e-ticarette aktif olarak boy göstermesi için çeşitli platformlar oluşturulmalı ve esnafımıza bilgisayar üzerinden pazarlama teknikleri öğretilmeli ve teşvik edilmeli” dedi. Sosyal medya ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte internet üzerinden yapılan satışların da arttığını belirten BTSO Başkanı Türker Ateş, “Dünya çapında yapılan araştırmalara göre internet artık ekmek, su gibi bir ihtiyaç halini aldı. Türkiye nüfusunun yaklaşık 48 milyonu aktif olarak internet kullanıyor. Araştırmalara göre hem bilgisayardan hem de akıllı telefonlardan internete bağlananlar, günde 3 saatlerini sosyal medyada geçiriyor, 3 saat 45 dakikalarını ise internette harcıyor. Yani günde ortalama 7 saat internette geçiriliyor. Artık internete konulan ürünlerin reklam ve pazarlaması da sosyal medya üzerinden yapılıyor. Kullanıcıların tıklama alışkanlıkları ve paylaşımları ile sosyal medya tam bir pazarlama platformu haline geldi. Bu platformun dışında kalanlar ise pastadan pay alamıyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle perakende sektöründe internet üzerinden ticaretin hızla yaygınlaşmaya devam ettiğini, tüccar ve sanayicilerin de e-ticarete dahil olması gerektiğini kaydeden Ateş, “Uzmanlara göre 2018 yılında online perakende satışlar, geleneksel perakende satışlardan dört kat daha hızlı artış göstereceği tahmin ediliyor. Son 4 yılda, ülkemizde online perakende satışlar 7,3 milyar TL’den 17,5 milyar TL’ye yükseldi. TÜİK verilerine göre her dört kişiden birisi internet üzerinden alışveriş yapıyor. Ancak, Türkiye’de online perakende satışların toplam perakende satışlar içindeki payı birçok ülkenin gerisinde kalıyor. Hem online perakende satışlarını artırmak hem de e-ticaret hacmini genişletmek için esnaf ve sanatkar da e-ticarete dahil edilmeli. Esnafımızın ürettikleri de internette satışa sunulmalı. Esnaf ve sanatkarın e-ticaretin dışında kalmaması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmaları olumlu buluyoruz. Bu çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Böylece hem esnaf ve sanatkar bu alandan mahrum kalmaz hem de dijital ağ genişlemiş olur. Dünyada alibaba.com gibi büyük çaplı önemli e-ticaret siteleri var. Yine Ekonomi Bakanlığımızın, ihracatı artırmaya ve daha fazla girişimcimizi ihracatçı hale getirmeye katkı sağlamak için, bu tür e-ticaret sitelerine olan üyelik bedellerine yıllık belirlenen bir tutar üzerinden % 80 oranında teşviği söz konusu. Ekonomi Bakanımız son açıklamalarında kadın girişimcilerimiz için bu destek oranının % 100’e yükseltileceği bilgisini verdi. Devletimiz de daha fazla firmamızın ve girişimcimizin e-ticaret sistemine dahil olması için ciddi çalışmalar yapıyor ve destekler sunuyor. Oda olarak biz de önümüzdeki süreçte eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ilişkin planlarımızda e-ticaret konusunu ciddiyetle dikkate alacağız ve üyelerimizin e-ticaret alanında bilgilendirilmesine katkı sağlayacağız.” diye konuştu.