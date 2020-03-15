Ateş’ten haksız fiyat artışı uyarısı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs hastalığı sonrası ürün piyasalarında yaşanan haksız fiyat artışları konusunda bir basın açıklaması yayınlayarak haksız fiyat artışı gerçekleştirdikleri tespit edilen firma olması halinde haklarında ilgili Yönetmelik uyarınca işlem başlatılacağını bildirdi. Başkan Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) isimli hastalık sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne şikayetler ulaştığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, İlimizde yapılan incelemeler sonrası ticari ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen bu tür işletmeler Odamız Disiplin Kurulu’na sevk edilecek ve haklarında “Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacaktır.”