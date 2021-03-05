Ateş’ten işletmelere çağrı

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, yüksek risk grubunda bulunan ilimiz Bolu’daki kademeli normalleşme sürecini değerlendirdi. Ateş, açıklamasında, “Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınında il ve ülke olarak bir yılı geride bıraktık. Pandemi, günlük hayatımızı ve alışkanlıklarımızı tümüyle etkiledi ve değiştirdi. Şimdi gelinen noktada, düzenli olarak devam eden aşılama çalışmaları ve 1 Mart itibariyle başlayan bir kontrollü normalleşme süreci var. Bolu olarak yüksek riskli iller arasında yer aldığımız için ticari faaliyetler kontrollü biçimde yeniden başlatıldı. İlimizin ekonomisinin en büyük kısmını oluşturan hizmetler sektörü içinde restoran, kafeterya gibi yerlerin yarı kapasite ile yeniden faaliyete başlamasına izin verildi. Haftasonu Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Amacımız, kamu, özel sektör, STK’lar ve vatandaşlar olarak el birliğiyle, dayanışma içinde bu kontrollü normalleşme sürecini geçirmek, geride bıraktığımız günlerde yaşadığımız sıkıntıları unutmayarak önümüzdeki süreci yönetmek olmalıdır. İlimizin yüksek riskli statüsü daha kötüye değil, daha iyiye giderek önce orta, sonra da düşük risk seviyesine gelmeli; şehrimiz de, ekonomimiz de, işletmelerimiz de biraz olsun nefes almalıdır. Valiliğimiz öncülüğünde tüm sağlık ekiplerimiz, kolluk güçlerimiz ve bürokrasimiz bugüne kadar yoğun bir uğraş verdi. Bundan sonra bizlere düşen, bu önemli çabaya kendi katkılarımızla destek olmaktır” dedi.

“İŞLETMELERİMİZDEN TEDBİR VE KURALLARA RİAYET ETMELERİNİ BEKLİYORUZ”

Vatandaşlara ve iş dünyasına çağrıda bulunan Başkan Ateş ayrıca, “Özellikle ekonomik açısından son derece zor geçen bu pandemi sürecinde tekrar eskiye dönüşün, kapanmaların ve kısıtlamaların yaşanmaması için Bolulular olarak bu süreçte bir ve beraber hareket edeceğimize, gereken duyarlılığı ve sorumluluğu en iyi biçimde göstereceğimize inanıyoruz. Özellikle 1 Mart itibariyle yeniden faaliyete başlayan işletmelerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimizden, iş dünyasına yönelik uygulanan tedbir ve kurallara tam olarak riayet etmelerini bekliyoruz. Birimizin ihmali, sonunda hepimizi etkileyen olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Unutmayalım ki başka Bolu yok. Hep birlikte başaracağız. Hayatımızı baştan sona olumsuz etkileyen koronavirüs tehlikesinin ortadan kalktığı güzel günleri hep birlikte karşılayacağız” ifadelerini kullandı.