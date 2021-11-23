Ateş’ten Öğretmenler Günü Mesajı



Haber: S. Özge Yücel

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Hiç kuşku yok ki Türkiye, kendine dünyanın en büyük ekonomilerinden ve en büyük güçlerinden birisi olmayı, uygarlık yarışında en ön sırada yer almayı hedef olarak belirlemiştir. Geleceğe kararlı adımlarla yürüyen ülkemizi, yarınlara ve hedeflerine taşıyacak olan ise iyi yetişmiş, nitelikli ve kutsal mesleklerine büyük bir saygı ve özveriyle bağlı öğretmenlerimizin çabaları ve attıkları tohumlar üzerinde yeşeren nesiller olacaktır.

Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük pay eğitim camiamıza ve öğretmenlerimize aittir. Bugün öğretmenlerimizin bilgi, donanım ve farkındalık yönünden genç nesillerimizin temeline kattığı harç ne kadar sağlam olursa, o temel üzerinde yükselen nesiller, ülkemizin yarınlarını o kadar sağlam inşa edecektir. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, bir bakıma yarınların Türkiye’sinin mimarı durumundadırlar.

Bu vesileyle, Bolu iş dünyası adına eğitim camiamızın ve mesleğini sevgiyle, bağlılıkla ve fedakârlıklarla icra eden, her biri birbirinden değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Kendilerine en derin saygı ve şükranlarımızı ifade ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”