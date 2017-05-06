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06 Mayıs 2017 Cumartesi
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    • Ateş’ten önemli açıklamalar

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti kapsamında, taraflarla gerçekleştirilen görüşmelerle ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını, önümüzdeki süreçte iş dünyası temsilcileri için uygulanan vize rejiminin de karşılıklı kaldırılmasını temenni ettiklerini belirtti.

    06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:30
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    Ateş’ten önemli açıklamalar

    Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Bolu açısından da önemli bir ticaret partneri olduğuna değinerek, Bolu'da bulunan birçok farklı firmanın Rusya ile ticari ilişkiler yürüttüğünü kaydetti. Rusya ile yaşanan birtakım olumsuzlukların ardından gelen ekonomik kısıtlamaların iki ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Ateş, "TİM kayıtlarına göre 2016 yılında Türkiye'nin Rusya'ya olan ihracatında, 27 kalemin 25'inde düşüş yaşanmıştır. Yine TÜİK verilerine göre Bolu merkezli firmalarımızın da dış ticaret hacmi 2015 yılında 19,5 milyon dolar seviyesinde iken 2016 yılında 8,3 milyon dolara gerilemiştir. Bunun içinde ihracatımız bir yıl içinde 3,3 milyon dolardan 2 milyon dolar seviyesine azalma göstermiştir. 2016 yılında Bolu olarak Rusya'ya 19 farklı fasılda ihracat yaptık. Bunların içinde en fazla ihracatı ayakkabı grubu, tekstil ve orman ürünleri alanlarında gerçekleştirdik. Özellikle ayakkabı ve tekstil alanında ihracatta önemli kıpırdanmalar oldu. Plastik mamulleri ihracatımız yarı oranında düşerken, 2015 yılında 2 milyon dolar olan et ihracatı bu yıl gerçekleşmedi. Orman ürünleri alanında çok küçük bir ihracat kaybımız oldu" fadelerini kullandı.

    Ateş, Rusya'nın gerek coğrafi olarak yakınlığı, gerekse pazar büyüklüğü ile Türk firmaları açısından stratejik ülkelerden birisi olduğunu kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti kapsamında, taraflarla gerçekleştirilen görüşmeler ile ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşılamış bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte iş dünyası temsilcileri için uygulanan vize rejiminin de karşılıklı kaldırılmasını temenni ediyor ve bekliyoruz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ticaret, Sanayi, Odası, (TSO)

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