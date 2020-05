Ateş’ten Şükran Günleri açıklaması

Haber: BMA

Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bolu’nun babası, örnek sanayici ve büyük hayırsever merhum İzzet Baysal’ın anısına bu yıl 31.’si gerçekleştirilecek olan İzzet Baysal Şükran Günleri’ni, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs pandemisi dolayısıyla eskisi gibi gerçekleştiremiyor olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Her ne kadar bir araya gelemesek ve Şükran Günleri’nin coşkusunu birlikte, yan yana yaşayamasak da, şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, İzzet Baysal her bir Bolulunun gönlünde en özel ve en güzel yerdedir ve orada kalmaya da devam edecektir. Bizler Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Bolu’nun yeni İzzet Baysal’larını teşvik etmek için onun izinden giden bir hayırsevere her yıl İzzet Baysal Şükran Günleri’nde İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü takdim ediyoruz. 2006 yılından bugüne kadar 14 kez verdiğimiz bu anlamlı ve özel ödülümüzü, pandemi nedeniyle bu yıl veremedik. Hiç kuşku yok ki, hayat normal akışına döndüğü zaman, Bolulular olarak İzzet Baysal Şükran Günleri’ni eskisi gibi coşkuyla ve gururla kutlayacağımız günler yeniden geldiğinde, bizler de bu ödülümüzü vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzzet Baysal, bu şehirde yaşayan herkesin hayatına bir şekilde dokunabilmeyi başarmış, şehrin en büyük değerlerinden birisidir. İlelebet Boluluların gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle, kendisini rahmet ve minnetle yad ediyor, İlimize kazandırdığı ve 7’den 70’e her Boluluya hizmet veren eserleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Bıraktığı en önemli mirası olan İzzet Baysal Vakfı’na bugün liderlik eden çok değerli büyüğümüz Ahmet Baysal’a, kızı Esin Avunduk’a ve Vakfın bayrağını başarıyla taşıyan Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyelerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 11:47