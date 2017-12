Haber: Aysun Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilecek olan Yeni Büyük Sanayi Projesi için teşekkür mesajı yayımladı. Ateş, yayımladığı mesajda büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyleyerek; “Protokolü Bolu Valiliği, TOKİ, Bolu Belediye Başkanlığı, Odamız ve BESOB arasında imzalanan Yeni Büyük Sanayi Sitesi projesiyle ilgili tüm teknik süreçlerin geride kaldığı ve 25 Ocak 2018 tarihinde TOKİ tarafından projenin ihalesinin gerçekleştirileceği müjdesini geçtiğimiz günlerde aldık. Kamuoyunun da yakından bildiği gibi, ilimizde uzun yıllardan bu yana çalışmaları devam eden yeni büyük sanayi sitesi projesinde artık sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak bundan önceki yönetim dönemimizden bugüne kadar projenin başarıyla ilerlemesinden, tamamlanmasından, esnaf ve tüccarlarımıza kazandırılmasından yana olduk. Her durumda da projeye olan desteğimize devam ettik. En son olarak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, değerli dostum Harun Karacan'ın İlimizde STK'lar ile yaptığı buluşma sırasında kendisine konunun İlimiz açısından önemini ve bir an önce sonuçlandırılmasını talep ettiğimizi ilettik. Kendilerinin konunun üzerinde ciddiyetle duruşu, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza konuyla ilgili sağladıkları bilgi akışı ve ilgili mercilerle sağladığı koordinasyon neticesinde proje ihale aşamasına geldi. Bu vesileyle, projenin sonuçlandırılmasındaki destek ve katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'a, projeyi en az bizler kadar sahiplenen Vali Aydın Baruş'a, milletvekillerimize, bakan yardımcılarımıza, TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu'na, projenin protokol imzalanmasından bugüne kadar her aşamasında büyük emeği olan Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz'a, BESOB Yönetimine, Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimize, önceki dönem yönetim kurulumuza, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ekibine ve emeği geçen herkese Bolu iş dünyası adına teşekkürlerimi sunarım. En büyük teşekkürü de uzun süreden bu yana çalışmaları devam eden, yer yer zor süreç ve aşamalardan geçen bu projeye inanan, vazgeçmeyen esnaf, tüccar ve sanayicilerimize etmek isterim. Temennimiz, ihale süreçlerinin de sorunsuz ve hızlı biçimde tamamlanıp, yeni büyük sanayi sitesinin en kısa sürede esnaf ve iş dünyamıza kazandırılmasıdır" ifadelerini kullandı.