Ateş’ten Türk Ocaklarına Ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda Türk Ocakları Bolu Şube başkanlığına yeniden seçilen Doç.Dr. Hamdi Zenginbal ve yönetim kuruluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde TSO Başkanı Türker Ateş, Türk Ocakları Bolu Şube Başkanlığı görevine yeniden seçilen Doç.Dr. Hamdi Zenginbal’ı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Türk Ocakları Bolu Şube Başkanı Hamdi Zenginbal da Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu ve İlin en önemli meslek kuruluşundan birisi olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Başkanı Türker Ateş’e kendilerini ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyarette TSO Başkanı Türker Ateş, son dönemde Oda olarak yürüttükleri çalışma ve projeler hakkında kısa bilgiler verdi.