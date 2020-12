Ateş’ten yerel esnafa destek çağrısı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yayımladığı bir açıklamayla tüm Bolu’yu alışverişlerini yerel esnaftan yaparak pandemi koşullarında zor günlerden geçen esnaf ve işletmelere destek olmaya çağırdı.

TSO Başkanı Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle iş dünyamız, özellikle de yerel esnaf, üretici ve işletmelerimiz oldukça zor bir dönemeçten geçmektedirler. Ulusal zincirlerle rekabet etmekte güçlük çeken yerel esnafımız, pandeminin zor koşulları altında adeta ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Her ne kadar Hükümet esnaf ve işletmelerimiz için bu süreçte çeşitli destekler hayata geçirmiş olsa da, bizler de Bolulular olarak kendi üzerimize düşeni yapıp, birlik ve beraberlik anlayışıyla yerel esnaf ve işletmelerimize destek olmalıyız.

“ALIŞVERİŞLERİMİZİ YEREL ESNAFIMIZDAN VE ÜRETİCİLERİMİZDEN YAPALIM”

Unutmayalım ki, hepimiz aynı gemideyiz. Kapanan her kepenk, duran her makina, azalan vergi, artan işsizlik ve ekonomiye vurulan yeni bir darbe demektir. Birbirimize omuz vererek, pandeminin yarattığı bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız. Bu zorlu süreci, devlet, halk ve özel sektör el ele, hep birlikte dayanışma içinde en az kayıpla geçirebilmek için yerel ölçekte birbirimize, esnafımıza, işletmelerimize ve üreticilerimize sahip çıkalım. Ödedikleri vergi, sağladıkları istihdam ile İlimizde ekonominin bel kemiğini oluşturan esnaf ve işletmelerimizin zor günlerden geçtikleri, ayakta durmaya çalıştıkları bu süreçte onlara bir nefes olalım. Onların kapılarını hep açık tutabilmek için alışverişlerimizi yerel esnafımızdan ve üreticilerimizden yapalım. Üreticilerimiz de tedarik zincirlerinde tercihlerini mümkün olduğunca yerel ölçekten ve birbirlerinden yana kullansınlar. Ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize de çağrı yapıyoruz. Bu anlamlı ve önemli konuda gereken duyarlılığı göstermeye, tedariklerini yerel ölçekteki işletmelerimizden karşılayarak onlara destek olmaya davet ediyoruz. Bu destek çağrımızın, sesimizin ulaştığı her yerde ve herkeste bir karşılık bulacağına inanıyoruz. Haydi Bolu, sen de alışverişini yerel esnaftan yap, şehrine ve esnafına sahip çık. Esnaf kazanınca, Bolu kazanır. Birlikteyken güçlüyüz.”