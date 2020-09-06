Atı vermediler, ihaleye çıktılar

Haber: N. Halid Altundal

Geçmiş dönem Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından Alpağut Mahallesi’ne yapılmak istenen Uluslararası Köroğlu Parkı projesi 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından tartışmaların gölgesinde kaldı. Seçimden önce tahsisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan alana proje kapsamında yaklaşık 12 milyon TL’ye mal olan Köroğlu heykeli ve kaidesi seçim öncesinde yapıldı. Ancak Tanju Özcan’ın zaferiyle sonuçlanan yerel seçimler sonrası Uluslararası Köroğlu Parkı alanı atıl bir şekilde bırakıldı. Adeta sarhoşların mekanı haline gelen alanla ilgili Belediye Başkanı Özcan zaman zaman Bakanlığa seslenerek “Millet Bahçesi yapmayacaksanız tahsisi geri bize verin” serzenişlerinde bulundu. Bakanlık tarafından Başkan Özcan’ın serzenişlerine hiçbir yanıt verilmezken Özcan son olarak heykel ve kaide için Bolu Belediyesi’nin kasasından çıkan 12 milyon TL’nin ödenmesini veya heykelin kendilerine verilmesini istemişti.

MİLYONLUK İHALE SONUNDA AÇILDI

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sık sık yaptığı açıklamalarla belediye tarafından yaptırılan atın kendilerine verilmesi istemesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atı vermeyerek ihale açtı. Tartışmaların gölgesinde geçen bir buçuk yılın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atıl kalan alana Millet Bahçesi yapmak için harekete geçti. Millet Bahçesi yapımı için ihaleye çıkacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, proje kapsamında Millet Kıraathanesi, büfe, giyinme soyunma odaları ve su deposu inşaatı ile çevre düzenlemeleri gerçekleştirecek. 29 Eylül’de gerçekleştirilecek ihale sonrası Millet Bahçesi’nin 400 gün içinde tamamlanması bekleniyor.