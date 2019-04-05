Atık sudan ambalaj ürettiler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Ve Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması” projesine, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencilerinden destek geldi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gıda ve Çevre Mühendisliği öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Uzuner, Prof. Dr. Nusret Karakaya, Prof. Dr. Fatih Evrendilek ve yüksek lisans öğrencisi Nurullah Bulut tarafından yürütülen ve BAİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAIBU-BAP) tarafından desteklenen AR-GE projesi kapsamında Patates Fabrikası Sulu Kesme Prosesi Atık Suyundan Yenilebilir Film Üretimi gerçekleştirildi.

“Sıfır atık” yaklaşımı çerçevesinde atıkları ekonomiye kazandırmak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak ve atık miktarını azaltmak amacıyla; suda çözünebilir, esnek ve opak özelliklere sahip olarak üretilen film, özellikle gıda sanayinde ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılabilecek.

Proje, patates fabrikalarının doğaya bıraktığı zararlı patates sularının alınarak içerdiği nişastadan elde edilen jelin çeşitli sektörlerde kullanılmasını sağlayacak. Başta gıdaların raf ömrünü uzatacak olan filmlere dönüştürülen jel farklı ürünlerin kaplamasında; aynı zamanda tıpta, eczacılıkta ve kimya alanında da doğa dostu olacak.

Üretilen film hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek, “Film üretiminde tıbbi bitkilerin ekstraktlarnın kullanılması ile filme antimikrobiyel özellik kazandırılmıştır. Filmin farklı gıda prosesleri altındaki davranışları karakterize edilmiştir. Özellikle yüksek basınç altında belirli miktardaki basınca kadar filmin esnekliğinin ve antimikrobiyel etkisinin önemli derecede arttığı görülmüştür. Üretilen film ile ilgili olarak patent başvurusu yapılması planlanmaktadır” dedi.