Atıklardan gübre ve sabun üretti



Haber: Ceylan Beykoz

Çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirilmesi amacıyla uygulanan proje doğrultusunda belirli aralıklarla bir araya gelen 12 okulda görevli öğretmenler, sınıflarında yaptıkları geri dönüşüm ve doğal yaşamla ilgili çalışmaları, deney ve uygulamaları diğer okullardaki öğrencilerle çevrim içi ortamda paylaşıyor. Proje kapsamında son olarak Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda Ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata ve öğrencilerin katılımıyla deney yapıldı. İlçede ekotarım alanında çalışma yürüten Çilata, öğrencilere birçok evde çöp olarak değerlendirilen atıkların doğal yollarla nasıl geri kazanılabileceğini öğretti.

Suni gübrenin doğaya, insana ve geleceğe verdiği zarar konusunda bilinçlenen öğrenciler, evlerinden getirdikleri meyve, sebze, yumurta kabuğu, çay posası ve atık yağlardan doğal gübre, sabun ve deterjan yapmayı öğrendi.

"VELİLERİMİZ DE CANLI BAĞLANTIYLA EĞİTİME KATILABİLİYOR"

Dumlupınar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Dilek Nur Kocaçavuş, AA muhabirine, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye'den Gaziantep, Hatay, Ağrı ve Şanlıurfa ile kurdukları bağlantıyla aynı anda deneyler yaptıklarını söyledi.

Deneyleri tüm öğrencilerin ilgiyle takip ettiğini anlatan Kocaçavuş, "İlk olarak kompost gübre yaptık. Ardından da atık yağlarımızı nasıl geri dönüşüme kazandırabileceğimizi gördük. Atık yağdan deterjan yaparak onu evde temizlik malzemesi olarak nasıl kullanacağımızı gördük. Aynı anda velilerimiz de canlı bağlantı ile eğitime katılabiliyor" diye konuştu.

Ziraat mühendisi Çilata ise çocukların, gençlerin doğa sevgisini artırarak doğa bilincine sahip olmalarını sağlamak için küçük çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.