“Atıklarınızı etrafa atmayın”

Haber: N. Halid Altundal



2020 yılı İl Özel İdare Bütçesinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ayrılan ödenek ile Abant Deresinin, Ömerler Köyünden başlayarak Abant Suarkası Mevkiisine kadar olan 15-20 kilometrelik kısmında dere kenarlarında bulunan doğaya ve çevreye zarar veren katı atıkları temizleme çalışmaları tamamlandı. 31 Ağustosta başlayıp 19 Eylül’de sona eren çalışmayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Temizlik çalışması sonrası çıkan atıklar (karton, naylon, ambalaj, plastik boru, yatak süngeri, araç lastiği vb.) Bolu Belediyesi katı atık depolama sahasına gönderilmiştir. Halkımızın bu konuda daha bilinçli davranarak atıkları etrafa atmaması ve kirliliğin oluşmadan önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Atıklarını etrafa atarak doğaya ve çevreye zarar verenlerin tespit edilmesi halinde gerekli işlemler uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.