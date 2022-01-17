Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ATIKSU VE YAĞMURSUYU MUAYENE BACALARININ VE YAĞMURSUYU IZGARALARININ YAPILMASI , YOL KOTUNA YÜKSELTİLMESİ, ONARIMI VE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Atıksu ve yağmursuyu hattı inşa edilecek
ATIKSU VE YAĞMURSUYU HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BOLU BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
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