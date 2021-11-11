Atıl Araziler Fiğle Yeşeriyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Atıl Arazilerin değerlendirilmesi ve yem bitkisi ekiliş alanlarının arttırılması kapsamında küçükbaş hayvancılığın Bolu’daki merkezi konumunda yer alan Seben de üreticilere %75 destekli Fiğ Tohumu dağıtıldı.Dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Süleyman Bakan, emeği geçenlere teşekkür ederken üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Seben’li üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennilerinde bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “%75 hibe ile %25 üretici katkısı olarak toplam 267 Bin TL tutarındaki Proje kapsamında dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tohumlarımızdan 258 üreticimiz faydalanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl /İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.