Bolu kent merkezinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerinde görevli şoförlere Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşe Atılgan tarafından kişisel gelişim eğitimi verildi. Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim öncesinde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen şoförlerin isteklerini dinleyerek bir konuşma yaptı. Biçen “Yaptığınız işin ne kadar zor ve dikkat isteyen bir iş olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman vatandaşlarla karşılıklı diyaloglar yaşanıyor ve sonunda hoş olmayan olaylar yaşanıyor. Benim sizden bir ricam var, şöyle düşünün otobüsler sizin eviniz ve o otobüse binen vatandaşlar da misafiriniz. Bu sebeple ne olursa olsun onlara bir günaydın, iyi günler demeyi eksik etmeyin. Sizlerin de çoğu zaman çok sinirlendiğiniz olaylar yaşadığınızı bizler biliyoruz fakat ne olur haklı durumdayken sinirlenip, bağırıp, çağırıp kendinizi haksız duruma düşürmeyin”

Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen konuşmasının ardından şoförlerden gelen soruları cevaplayarak isteklerini dinledi.