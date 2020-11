Atılım Ambalaj’dan Bolu’ya yeni fabrika

Haber: N. Halid Altundal

1996 yılında İstanbul’da kurulan ve gıda ambalajı sektöründe faaliyet gösteren Atılım Ambalaj, yeni yatırımını ilimiz Bolu’ya yaptı. Bolulu iş insanı Ahmet Sezer, üretim kapasitesini artırmak hedefiyle Atılım Ambalajın yeni fabrikası için düğmeye bastı. Hafta sonu Bolu Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen törene Genel Müdür Ahmet Sezer ve ailesi, Pazarlama ve Yurtdışı Satış Müdürü Banu Sezer, işletme müdürü Bora Gültekin ile yetkililer katıldı. Atılım Ambalaj’ın yeni fabrikası edilen duaların ardından kesilen kurban ile atılmaya başlandı.

“ÖNDE GELEN FİRMALARDAN BİR TANESİYİZ”

Temel atma töreni sonrası konuşan firma sahibi Ahmet Sezer, firmanın 1996 yılında kurulduğunu ve 25. senelerine gittiklerini belirterek fabrika ve sektör hakkında bilgiler verdi. Sezer açıklamasında, “Yeni fabrikamızda streç film üreteceğiz. Şu an Türkiye’de gıda için streç film üreten fabrikalar arasında önde gelen firmalardan bir tanesiyiz. Kendi konumuzda hatta lider olduğumuzu söyleyebilirim. Bir marka değeri olarak baktığımızda özellikle beyaz ve kırmızı etçilerin kullanmış olduğu gıda filmlerini üretiyoruz. Yaklaşık 11 senedir üretim yapıyoruz” dedi.

“YENİ YATIRIM KARARI ALMIŞTIK, BOLU’YU SEÇTİK”

İstanbul’da bir fabrikanın olduğunu söyleyen Sezer açıklamasının devamında, “Fiziki olarak oradaki alanımız yeterli olmadığı için yeni yatırım kararı almıştık. Bolu’yu seçtik. Benim Bolulu olmam bunda bir etken oluşturdu. Asıl oluşmasındaki sebep ise lokasyon olarak iyi bir yerde olması. Bolu’nun sevkiyat, maliyet olarak bize herhangi bir şey bindirmeyeceğini görmüş olmamızdan dolayı kısmet oldu. Organize sanayide bir yer tahsis edildi bize. Bunun üzerine de şu anda inşaata başladık” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ İHRACATA YÖNELİK”

Bolu’da 2021 yılı içerisinde üretime geçmesi hedeflediklerini bildiren Ahmet Sezer ayrıca, “Üretim hacmi olarak şu an bin tonlar seviyelerindeyiz. Burası devreye girdiğinde senelik yaklaşık 1300-1400 tonları hedefliyoruz. ‘Polietilen esaslı’ gıda filmlerinde bu üretimin de iyi bir miktar. Ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz. Türkiye’de de kendi konumumuzda ve özellikle baton döner üretim yapan firmalarda sektör lideriyiz. Hedefimiz tabi ihracata yönelik olacak. Şu an oranlarımız oldukça yüksek. Bu yatırımımızla beraber ihracat miktarlarımızı da oldukça artırmayı hedefliyoruz. Şu an özellikle Avrupa bölgesinin tamamına ihracatlarımız var. Amerika, Türki Cumhuriyetler, İran, zaman zaman da Kuzey Irak’a ihracatlarımız oluyor” ifadelerini kullandı.

“İLERİ TEKNOLOJİ MAKİNALARLA ÇALIŞIYORUZ”

Sezer açıklamasında son olarak ise yeni kurulacak fabrikada 35 kişilik bir çalışma ekibi olacağını belirterek, “Oldukça ileri teknoloji makinalarla çalışıyoruz. Bunun muhtemelen 3’te 1’ini mevcut ekibimizi buraya getirerek sağlamak zorundayız, sistemi oluşturmak anlamında. Geri kalan ekibi de Bolu’dan temin edeceğiz” dedi.

Pazarlama Müdürü Banu Sezer ise hedeflerinin Avrupa bölgesi olduğunun altını çizerek ihracata yönelik çalışmalarla bölgede öncü firma olmak istediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 11:51