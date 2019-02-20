ATM dolandırıcılarına dikkat

Haber: Kasım ŞAHİN

Asayiş Şubesi yetkilileri, Bolulu vatandaşları ATM’den para çekerken dikkat etmesi gerektiği konusunda fotoğraflı uyarıda bulunarak, dikkat etmeleri gerekenleri tek tek göstererek şu açıklamada bulundular; Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor.Oysa ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi! ATM'lerdeki gizli tehlikeye dikkat yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.Ve kolayca elimizde kalıyor! Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?Aslında içinde gizli bir kamera bulunuyor.

Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri kaydediyor.Gücünü de telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor.Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.Kartınızı yerleştirdiğiniz bu bölüm de aslında hiç masum değil!Şimdi hafifçe bu parçayı da kendimize çekiyoruz.O da ne! Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer...Dışarıdan bakıldığında gerçeğinden ayırmak oldukça güç.Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?Kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistem yer alıyor.Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar.

Nakit çekim ve kredi çekimi dahil pek çok şeyi yapabiliyorlar.Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.Orjinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir.Tuş takımının bulunduğu aparat da kolayca kendinize doğru çekildiğinde size gelir. Şifre girerken elinizi bu şekilde tutun.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 13:58