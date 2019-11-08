ATM fareleri yakalandı

Haber: N. Halid Altundal

Birçok ilde ATM cihazlarına papağan diye bilinen kart kopyalama cihazı yerleştirip vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 kişi Eskişehir’de polisin takibine takıldı. Son olarak Eskişehir’de bir ATM’ye cihaz yerleştiren 3 kişi polisin fark etmesi sonucu kaçtı. Polis kaçan şüpheliler ilgili başlattığı soruşturma neticesinde güvenlik kamerası kayıtlarından 3 kişinin kimliklerini tespit etti.

ATM faresi S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) 3 şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerden birinin ilimiz Bolu’ya, diğerlerinin ise Sakarya ve İstanbul’a kaçtığı tespit edildi. Bolu, Sakarya ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanan ATM faresi 3 şüpheli Eskişehir’e götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.