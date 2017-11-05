Haber: Semih BAYKAL

Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri belediyeye ait su yükleme ATM’sinin soyulduğuna dair ihbar aldı. Su yükleme noktasının levye ile kırıldığını tespit eden ekipler içinde bulunan paraların, kayıt cihazının ve bilgisayarın çalındığını tespit etti. Hemen çevredeki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı tespit etti ve Yeniçağa mevkiinde yolu keserek aracı durdurdu. Şüpheli araç içerisinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, çalınan 5 bin liraya yakın parayı, bilgisayarı ve kayıt cihazını muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan H.G., E.C., Y.C., E.T., C.K. adlı 5 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebi ile Adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



