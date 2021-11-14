Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı basın toplantısında Bolu’da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların evlenmesini istemediğini belirterek nikah ücretlerini 100 bin TL olacağını söyledi. Bu söylemleri üzerine Özcan’a çoğu kesimler destek çıktı.Çeşitli kesimlerdende tepki alan Özcan’a bir tepki Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner’den geldi.

“YAPMAYACAĞIN ŞOV ATMAYACAĞIN TAKLA YOK”

Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gündeme gelmek için yapmayacağın şov atmayacağın takla yok. Sen bırak bu işleri de " cambaza bak cambaza" edebiyatla yine nereyi satacaksın ya da hangi işin üstünü örteceksin onu söyle!..” ifadelerini kullandı.