Haber: BMA

Ankara Ticaret Odası tarafından Meclis üyelerinin katılımıyla haftasonu İlimizde gerçekleştirilen “Ekonomik İstişare Toplantısı” sonunda bir ödül töreni düzenlendi. Törene Bolu TSO Başkanı Türker Ateş de ATO Başkanı Gürsel Baran’ın davetlisi olarak iştirak etti.

ATO Meclis üyelerinin sektörlerindeki deneyimlerini paylaştıkları oturumun ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından TSO Başkanı Ateş’e bir teşekkür plaketi takdim edildi. TSO Başkanı Türker Ateş, Prof.Dr. Hasan Biri’ye ait Koru Sağlık Grubu tarafından yenilenen yüzüyle Bolu turizmine hizmet etmeye devam eden Koru Pelit Otel’de gerçekleştirilen bu güzide organizasyon vesilesiyle Ankara Ticaret Odası Meclisi’ni İlimizde konuk etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ateş, ATO Başkanı Gürsel Baran’a günün anısına bir plaket takdim etti. TSO Başkanı Ateş, etkinlik boyunca ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis üyeleri ile çeşitli görüşmelerde de bulundu.