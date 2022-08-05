ATO’dan Bolu TSO’ya Ziyaret

Haber: Okay Özcan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Ali Yıldız'dan oluşan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş'in, beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Hakkı Fidan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhur Özçelik ve Abdullah Alemdar ile evsahipliği yaptı. Öte yandan ATO ve Bolu TSO birlikte yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı, Eğitim ve Projeler Birimi Sorumlusu Yağmur Dağlı ve Eğitim ve Projeler Birimi Uzmanı Cansu Karagöz'ün de yer aldığı ortak toplantıda odaların karşılıklı olarak yaptıkları çalışma ve projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Ayrıca Bolu TSO ile ATO arasında yapılabilecek ortak çalışma ve faaliyetler istişare edildi.

Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu üyelerine göstermiş oldukları ilgi ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Türker Ateş, TOBB’a bağlı en büyük ikinci Ticaret Odası olan ve 120 bin üyeyi çatısı altında bir araya getiren ATO ile son dönemde Gürsel Baran’ın liderliğinde oldukça verimli ve güzel bir işbirliği tesis ettiklerini ifade etti.

Ateş, ATO Yönetim Kurulu’na Bolu ekonomisinin kesitlerini de anlatarak İlin gündemindeki konu ve projeler, lojistik üzerine yürütülen faaliyetler, organize sanayi bölgeleri, turizm sektöründeki proje ve faaliyetler gibi hususlarda ATO Yönetim Kuruluna bilgiler aktardı.