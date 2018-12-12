Haber: Kasım Şahin

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Türk Dünyası Topluluğu, BAİBÜ Gölköy Yerleşkesi’nde Hüseyin Nihal Atsız’ın vefatının 43. yıldönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Kültür Merkezi Pembe Salondaki programa Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Seben İlçe Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Dörtdivan Belediye Başkan A. Adayı, Kamu-Sen İl Başkanı, Türkav Başkanı, Türk Tarım Orman Sen Başkanı ve çok sayıda üniversiteli öğrenci katıldı. Atsız’ın hayatının ele alındığı programda salonu dolduran kalabalık zaman zaman Atsız’ın şiirlerini Türk Dünyası Topluluğu üyesi öğrencilerden dinledi.