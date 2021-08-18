Av. Ceren Cansu Yılmaz sizlerle

Haber: Yasin Bilgi

Avukat Ceren Cansu Yılmaz, 1992 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlköğretim hayatı Ankara’da geçen Ceren Yılmaz, Ankara Devlet Su İşleri İlköğretim okulundan mezun oldu. Daha sonrasında ise ailevi sebeplerden Bolu’ya taşınan Yılmaz, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi’nde lise hayatını tamamladı. Lise hayatı bittikten sonra hayali olan mesleğe sahip olmak için sınavlara girerek Ankara Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Üniversiteden 2016 yılından mezun olan Ceren Cansu Yılmaz, hayali olan mesleğine Ankara’da başladı. Şuan ise Bolu’da serbest avukatlık yapan Avukat Ceren Cansu Yılmaz artık her hafta Cuma günleri köşe yazılarıyla siz değerli okuyucularımızın karşısına çıkacak. Genç avukat ülke geneli, Bolu geneli ve çeşitli bilgilerini, ayrıca hukuksal bilgilerini, yorumlarını sizlerle paylaşacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 16:32