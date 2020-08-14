Av dönemi 22 Ağustos’ta başlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Merkez Av Komisyonu, bu yıl avlanma usul ve esaslarını belirledi. Komisyon, avlanma zamanları, avcı başına avlanılacak hayvan miktarı, ava kapalı, yasak sahalar, avlanmada kullanılacak araç ve gereçlerin niteliklerine karar veriyor. Bu sene için av sezonu, her hayvan için farklı zaman dilimlerinde başlayacak.

Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.

Avcılarınn avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete 'de yayımlanan 19 sayılı kararında ki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.