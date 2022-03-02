Av sezonu 6 Mart’ta bitiyor

Valilikten yapılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonunun 21 Ağustos 2021 tarihinde başladığı, 6 Mart itibarıyla sona ereceği belirtildi.

Av sezonu 6 Mart’ta bitiyor

Haber: Uğur Balaban

Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin, av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin, yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabi ortamlarda daha hassas olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır."

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