Haber: Ceylan BEYKOZ

Açıklamanın devamında şu uyarılırda bulunuldu; Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunması, geliştirilmesi, avlanmaların kontrol altına alınması, avcılığın düzenlenmesi, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi maksadına yönelik olarak 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde 17.05.2016 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2016-2017 Av Dönemine ait avcılığın düzenlenmesine ilişkin 15 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 26 Mayıs 2016 tarih ve 29723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Merkez Av Komisyon Kararı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 13 Ağustos 2016-26 Şubat 2017 tarihleri arasını av sezonu olarak belirlemiş olup, 26 Şubat 2017 tarihi itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başlamıştır. Av Sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekmektedir.

2017-2018 Av Dönemine ilişkin av sezonu Mayıs ayında toplanacak Merkez Av Komisyon toplantısı neticesinde belirlenecek ve alınacak kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır.

Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.