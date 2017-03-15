banner128

banner101

15 Mart 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AV SEZONU SONA ERDİ

    Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklama da; 2016-2017 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 26 Şubat 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaklandığı bildirildi.

    15 Mart 2017 Çarşamba 11:12
    Bu haber 67 kez okundu
    AV SEZONU SONA ERDİ

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Açıklamanın devamında şu uyarılırda bulunuldu; Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunması, geliştirilmesi, avlanmaların kontrol altına alınması, avcılığın düzenlenmesi, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi maksadına yönelik olarak 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde 17.05.2016 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2016-2017 Av Dönemine ait avcılığın düzenlenmesine ilişkin 15 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 26 Mayıs 2016 tarih ve 29723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Söz konusu Merkez Av Komisyon Kararı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 13 Ağustos 2016-26 Şubat 2017 tarihleri arasını av sezonu olarak belirlemiş olup, 26 Şubat 2017 tarihi itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başlamıştır. Av Sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekmektedir.

    2017-2018 Av Dönemine ilişkin av sezonu Mayıs ayında toplanacak Merkez Av Komisyon toplantısı neticesinde belirlenecek ve alınacak kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır.

    Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valiliği, Yapılan, Açıklama, Da;

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “PAŞA KONGRE MERKEZİ” ve “HAMPTONALITY”
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMLIK HUKUKUNA GÖRE "8 MART"
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VATAN SEVGİSİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADINLARIMIZIN GÜNÜ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÖRNEK OLACAK BİR OLAY!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Nereye Dönsem Ben
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129