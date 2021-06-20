Av tüfeğiyle etrafa ateş saçtı

Bolu’da av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş eden kişi, mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Av tüfeğiyle etrafa ateş saçtı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş eden kişi, mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi’nde, alkollü olduğu iddia edilen B.A. av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Mahalle sakinleri B.A’ya müdahale ederken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edilen B.A, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede 4 fişek buldu.

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