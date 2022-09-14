Av tüfeğiyle hayatına son verdi

Haber: Süleyman Kurt

Üzücü olay bu sabah saatlerinde Dodurga Mahallesi Dağıstan Sokak üzerinde meydana geldi. 41 yaşındaki genç kadın bilinmeyen bir nedenle, işe gitmeden önce, av tüfeğiyle kendisini vurarak kanlar içerisinde kaldı. Özel bir tekstil fabrikasında çalışan Aysel Şenel, aşırı kan kaybı ve uzuv kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün yaptığı araştırma ve inceleme sonrası genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İntihar olayıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şenel’in ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını büyük bir üzüntüye boğdu.