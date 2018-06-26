Haber: Semih Baykal
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9’ncu Bölge Müdürlüğü Bolu Şubesi ellerinde bulunan av tüfeklerini ihale usulü ile satışa çıkartıyor. Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9’ncu Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdür Vekili Mevlüt Şanlı Şimşek şu açıklamayı yaptı; “Şube Müdürlüğümüzde 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat: 09:30’da av tüfeklerinin ihalesi yapılacaktır.”
Av tüfekleri ihale ile satılacak
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