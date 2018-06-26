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26 Haziran 2018 Salı
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    • Av tüfekleri ihale ile satılacak

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9’ncu Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdür Vekili Mevlüt Şanlı Şimşek, av tüfeklerinin ihale usulü ile satışa çıkacağını açıkladı.

    26 Haziran 2018 Salı 11:53
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    Av tüfekleri ihale ile satılacak

    Haber: Semih Baykal

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9’ncu Bölge Müdürlüğü Bolu Şubesi ellerinde bulunan av tüfeklerini ihale usulü ile satışa çıkartıyor.  Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9’ncu Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdür Vekili Mevlüt Şanlı Şimşek şu açıklamayı yaptı; “Şube Müdürlüğümüzde 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat: 09:30’da av tüfeklerinin ihalesi yapılacaktır.”                                                                         

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanlığı, 9’ncu

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