Av ve Kamp Ürünlerinde Yeni Adres

Haber: Ceylan Beykoz

2018 yılında kurulan ve 2 senedir Bolu’da avcılık ekipmanları konusunda isminden söz ettiren Hira A.Ş. Av Malzemeleri Mağazası, Bolu’ya kamp kültürünü aşılamayı amaçlıyor. Kamp malzemelerinin yanı sıra kurusıkı tabanca, fişek gibi avcılık malzemelerini de satmaya başlayan Hira A.Ş. Av Malzemeleri, üretime geçti. Yazılımcılarla birlikte çalışmalarına başlayan Hira A.Ş. Av Malzemeleri, Türkiye’nin en iyi silah üretici olarak kabul edilen Sarsılmaz Grup’un da silah ve ekipmanlarını satmaya başladı. Sadece satmak amaçlı değil, üretim için de çabalayan Hira A.Ş. Av Malzemeleri Mağazası, ilk olarak yataklı bisiklet üretip satışına başladı. Kamp malzemelerinde yerli üretim ekipmanların eksikliğini kendi ürettikleri ekipmanlar ile kapatmak isteyen Hira A.Ş. Av Malzemeleri Mağazası, yeni ekipmanlar üretmek için çalışmalara başladı.

Öncelikli olarak yurt içinden ekipman tedarik eden Hira A.Ş. Av Malzemeleri Mağazası, yurt içinden tedarik edemedikleri ekipmanlar için yurt dışından ithal ediyor. Kamp, balıkçılık, avcılık gibi ekipmanların bulunduğu Hira A.Ş. Av Malzemeleri Mağazası’nın aynı zamanda kadın ve erkek olmak üzere giyim bölümü de bulunuyor.