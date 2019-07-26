Ava giderken avlandı

Haber: Aysun Beykoz

Yumrukaya köyü kırsalında ormanlık alanda Hakan Kutluata, 3 arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde domuz avına gitti. İddiaya göre, gruptan bir kişinin tüfeğinden çıkan domdom kurşunu, karanlıkta domuz sanılan Hakan Kutluata'ya isabet etti. Sırtının sol kısmından giren mermi Kutluata'yı ağır yaraladı. Kutluata'nın yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acile haber verdi. Yaralanan Kutluata arkadaşları tarafından ormanlık alandan yol kenarına indirildi. Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kutluata'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Kurşunun kimin silahından çıktığı araştırılıyor.