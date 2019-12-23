Avcı ölümden döndü

Haber: Volkan Yılmaz

Görüntü: Ahmet Çoban

Hafta sonunda ava çıkan Ahmet Çoban isimli avcı az daha canından oluyordu. Köpekleri ile birlikte yaban domuzu avına çıkan avcı Ahmet Çoban, bir domuzu takibe başladı. Kısa süre sonra köpeklerin kovaladığı yaban domuzunu gören avcı Ahmet Çoban, domuza yanında bulunan tüfekle birkaç el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalara rağmen yaban domuzu can havliyle avcı Çoban’a saldırmak için koşmaya başladı. Yaban domuzunun hamlelerinden güçlükle kurtulan avcı Çoban, belinden çıkardığı silahla domuza defalarca ateş etti. Ahmet Çoban, domuzun saldırısından köpeklerinin de yardımıyla kurtulurken ağır yaralanan yaban domuzu öldü. Ölümle burun buruna gelen avcı, korku dolu anları kamerasına kayıt etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.