HABER: Aysun Beykoz

Bölge ve av hayvanları açısından doğayı koruma amaçlı olarak her bölgede farklı tarihlerde başlayan 2016-2017 Kara Avcılık Sezonu dün itibari ile tüm ülkede sona erdi. Avcılar bu dönem içerisinde Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri (resmi ve idari tatiller dahil) avlandı. Bütün avcılar, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, ilan edilmiş avlaklarda AVBİS sistemi üzerinden izin alarak ava çıkabildi. Ayrıca avcılardan, av sahasında silah ruhsatı, avcılık belgesi ve avlanma pulunu mutlaka yanlarında bulundurmaları istendi. Tüfeklerde takoz bulunması ve il avlanmaya açık ve kapalı alanlar haritasında belirlenmiş sahalara dikkat etmeleri de yapılan kontrollerde dikkat edilen hususlar oldu. Bu konulara uymayan avcılara ise ağır cezalar kesildi.