Haber: Ceylan Beykoz







4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu 2017-2018 Av Dönemi için av kapanış tarihini belirledi. Alınan karar gereği av sezonu 25 Şubat tarihi itibariyle ülke genelinde kapandı.

AV SEZONU AĞUSTOS AYINDA YENİDEN AÇILACAK..

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş; kapanan av sezonunun Ağustos ayı itibariyle yeniden açılacağını belirterek şunları söyledi:

“Merkez Av Komisyonu av sezonunun 25 Şubat’ta sona erdirilmesi kararını aldı. Av sezonunun kapalı olduğu süre boyunca ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklandı. Vatandaşlarımızdan tabii ortamlara çıkmaları halinde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Ayrıca av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda da gereken özenin gösterilmesini istiyoruz.”