Avcılara pandemi yasağı



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü açıklamasında “Değerli Avcılarımız; Cumhurbaşkanımızın 30.11.2020 tarihli açıklamaları uyarınca, yeni Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle hafta sonları (Cumartesi, Pazar) sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda hafta sonu için önceden alınan rezervasyonlar geçersizdir. Tüm Avcılarımızın bu kısıt ve yasaklara uyması gerekmektedir.” denildi.