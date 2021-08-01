Avcılık derneğinden örnek davranış

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Köroğlu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk ve Balıkçılık İstisas Klubü, At Yaylasında düzenlediği etkinlik ile av köpekleri ve evcil köpeklerle birlikte 400’e yakın hayvana mikroçip takıldı. Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla protokol imzalanmıştı. Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun imzaladığı protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak. Uygulama ile yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak. Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek.

BOLU’DA BİR İLK

Bolu’da bir ilk olarak gerçekleştirilen bu uygulamada aynı zamanda hayvanlara kuduz aşısı da yapıldı. Aşı ve mikroçip takma işlemi yapan Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Mehmet Ok, “Bu yerleştirilen çip ile birlikte, kaybolan hayvanın kimin olduğu bulunabiliyor” dedi.

“ARTIK BAŞIBOŞ KÖPEKLER OLMAYACAK”

Etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden Bolu Köroğlu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk ve Balıkçılık İstisas Klubü Başkanı Adem Rüzgar, “Köroğlu avcılar derneği olarak tüm üyelerimizle birlikte Bolu’da, sahipli-sahipsiz, kendi köpeklerimize ve evcil köpeklerimize Tarım il müdürlüğünden gelen hekimlerimiz ile birlikte mikroçip ve kuduz aşısı uygulanıyor. Artık köpeklerimizi sokağa koyuverme gibi, başıboş köpekler olmayacak. Pasaportu ve kuduz aşısını olacak. Bundan sonraki dönemde de hayvan hakları yasasına göre 31 Aralık’a kadar artık herkesin köpeklerine mikroçip takılacak. Hangi köpeğin kime ait olduğu ortaya çıkacak.

“ORMANLARDA NÖBET TUTMAYA HAZIRIZ”

Orman yangınlarına da değinen Başkan Rüzgar, “Orman yangınlarından da çok rahatsızız. Gerekirse Antalya’da yapıldığı gibi bizde yapmaya hazırız. Oralarda bulunan avcı arkadaşlarımıza, ruhsatlı tüfeği olanlara ormanlarda görev verildi. Ormanların giriş ve çıkışlarında görev alıyorlar” ifadelerini kullandı.