Haber: N. Halid Altundal

Bolu Köroğlu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk ve Balıkçılık İhtisas Kulübü, Genel Kurulunu geçtiğimiz ay topladı. Yapılan seçim sonucunda Adem Rüzgar çoğunluğun oyunu alarak yeni başkan seçildi. Yıllardır belgeli avcı olduğunu belirten Köroğlu Avcılar Derneği Başkanı Adem Rüzgar yaptığı açıklamada, “Yönetimi Ağustos ayında aldık. 340 kayıtlı üyemizle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde yasal olarak avcılık yapmaktayız. Bu kapsamda Doğa Koruma tarafından avcılık için belirlenen sınırlar var. Kesinlikle bu sınırların aşılması taraftarı değiliz. Bu nedenle kaçak avlanmaya da karşıyız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde kaçak avcılığın önüne geçmek için de çalışıyoruz” dedi.

“AVCILIK SADECE VURMAK DEĞİLDİR”

Nesli tükenen hayvanların avlanmaması gerektiğini vurgulayan Adem Rüzgar ayrıca, “Avcılık sadece vurmak değildir. Doğayı korumak ve kollamaktır da. Doğadaki mücadeleyi sona erdirmeyi sağlıyoruz bir yönden de. Avcılık yaparken bir yandan da doğaya sahip çıkıyoruz. Öyle ki birçok bölgede karşılaştığımız çevre kirliliğinin önüne geçmek adına avlandığımız alanlardaki çöpleri de temizliyoruz. Bununla birlikte her önüne gelenin tüfeği alıp sağa sola rastgele ateş açmasına, yani kaçak avlanmaya karşı da üyelerimizle koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz” diye konuştu.

“YEMLEME ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ”

Özellikle kış aylarında doğadaki canlılar için bazı bölgelerde yemleme çalışmaları da gerçekleştirdiklerini söyleyen Rüzgar, “Bizler belirlenen kurallar çerçevesinde av sezonunda avlanırken bir yandan da gerek sezon içerisinde gerekse sezon bittikten sonra doğadaki canlılara katkı sağlamayı kendimize amaç edindik. Bu anlamda özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve doğadaki diğer hayvanlar için belirlenen bölgelerde yemleme çalışmaları da yapıyoruz. Belirttiğim gibi, avcılık sadece vurmak değildir. Biz de bu çizgide faaliyet sürdürüyoruz her zaman” ifadelerini kullandı.

“MADDİ MANEVİ HERKESİN YANINDAYIZ”

Rüzgar açıklamalarının sonunda ise şunları belirtti: “Biz Köroğlu Avcılar Derneği olarak vatanını, milletini seven herkesin daima yanındayız. Hayvanlara yemek bulunamadığı zamanlarda hayvanseverlere bu konuda destek olmaya, yardım etmeye hazırız. Maddi ve manevi herkesin yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. Dernek olarak ayrıca, atıcılık ve okçuluk gibi alanlarda yarışmalar da düzenleyerek gerek üyelerimizle gerekse merak duyan vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz.”