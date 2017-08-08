Haber: BMA

Geçtiğimiz hafta başlayan İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında devam ediyor. Toplantıların Salı günü gerçekleşen oturumunda ilk olarak Gerede İlçesi, Ahmetler köyü yeni yerleşim alanı alanı 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının Mekansal Planlar yapım yönetmeliği gereği 1/5000 nazım imar planı onaylanıncaya kadar yürürlükten kaldırılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kadar, imar kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Konunun uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile kabul edildi.

Mudurnu İlçesi Kurtlar ve Bostancılar köylerinin mevcut planların revize edilerek 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planının hazırlanıp onaylanmasına kadar geçen süre içinde söz konusu alanda imar kanunun Plansız Alanlar İmar Tip Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun da oy birliği ile kabul edildiği toplantıda Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Mudurnu İlçesi Avdullar köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi yapılmasına karar verildi.

Toplantıda son olarak Gerede ilçesi Aşağıörenbaşı Köyü ile Yukarıörenbaşı Köyü Demirci Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi talebi oy birliği ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.