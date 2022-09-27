Avlanan domuzların etleri nerede?





Ormanlık alanda 6 domuz avlanarak etleri alındı. Domuzların sakatatları ise ormanlık alanda bırakıldı. Görüntüleri çeken vatandaş, "Soflarınıza dikkat edin" diyerek uyardı. İstanbul kırsalında hafta sonu ormanlık alanda çekilen görüntülerde 6 domuzun profesyonel bir şekilde kesilerek etlerinin alındığı ve sakatatlarının ormanlık alana bırakıldığı görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın, “Sofralarınıza dikkat edin” diyerek uyarılarda bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul’a yakın şehirler olan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu gibi illerde satışa sunulabileceği düşünülen yaban domuzlarının her birinden ortalama 150 kilo et elde edildiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 15:06