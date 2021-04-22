Avlanma hakkı ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 9.Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğünce 06/05/2021 Perşembe günü saat 14.30 de Dörtdivan Tekke Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF+ARTTIRIM” usulü ile Avlak sahasında bulunan şartnamede belirtilen türün avlanma hakkı ihale edilecektir. İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

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