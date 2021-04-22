Avlanma hakkı ihale edilecek

İHALE İLANI DÖRTDİVAN TEKKE ÖRNEK AVLAĞI İŞLETMECİLİĞİ İHALESİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Avlanma hakkı ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 9.Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğünce 06/05/2021 Perşembe günü saat 14.30 de Dörtdivan Tekke Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF+ARTTIRIM” usulü ile Avlak sahasında bulunan şartnamede belirtilen türün avlanma hakkı ihale edilecektir. İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

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