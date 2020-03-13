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AVM baştan aşağı ilaçlanıyor

İlimizde hizmet veren Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway AVM'de bütün alanlar 24 saat boyunca korona virüse karşı ilaçlanıyor.

AVM baştan aşağı ilaçlanıyor

Haber: Ceylan Beykoz

TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway Alışveriş Merkezi'nde, tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Açılıp kapanabilen çatıları ile kapalı ortam algısının dışında temiz havadan sınırsızca yararlanarak alışveriş imkanı sunan HighWay Outlet, hijyen standartlarını en üst seviyede tutarak ortak kullanım alanları haftanın her günü 24 saat boyunca sterlize ediliyor. Highway AVM, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak kaliteli ve kusursuz hizmet sunmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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