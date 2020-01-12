AVM'de alkol paniği

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, bugün saat 19:30 sıralarında Cadde Avm’nin en üst katında meydana geldi. Gerede’li olduğu öğrenilen M. Y. Aldığı aşırı alkol nedeniyle bir anda yere yığıldı. Kat esnafları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı alkolün etkisiyle yere yığılan ve baygınlık geçiren Gerede’li gence önce polis ekipleri sonra sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sedye ile 4 kat aşağıya indirilen Gerede’li genç M. Y. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan muayenede M. Y’nin 3.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Genç Gerede’linin bu olayı avmde büyük paniğe neden oldu.