AVM’DE bulunan kafe çöktü

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da D-100 Karayolu’nda bulunan 14 Burda AVM’de bulunan ‘Leman Kültür’ isimli bir eğlence merkezinde çökme meydana geldi. İşletmenin yanında yapımı devam eden rezidans inşaatından kaynaklanan çökmede, kapalı durumda olan işletmenin bir kısmı çöktü. Çökmenin ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı. AVM’de bulunan vatandaşlar tahliye edildi. AVM girişinde yaşanan çökmeden dolayı vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Çökmenin ardından inşaat çalışmaya devam ederken inşaatta bulunan işçiler ise çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

“BURASI AÇIK OLSAYDI FACİA YAŞANIRDI”

‘Leman Kültür’ isimli eğlence mekanının, rezidans inşaatı nedeniyle 2 aydır kapalı olduğu ve AVM yönetimi tarafından rezidansta devam eden inşaat için dava açıldığı öğrenildi. İnşaatın yanına istinat duvarı yapılmadığını ve işletmeye zarar verdiğini söyleyen ‘Leman Kültür’ isimli eğlence mekanın işletme sahibi Ferhat Aydoğdu, “İki kere durdurma kararı çıktı ama hala inşaat devam ediyor. İnşaat 3 ay önce başladı. Biz de 2 aydır kapalıyız. Yaklaşık 30 tane çalışan vardı. Biz de işletmeyi kapatınca işten çıkarmak zorunda kaldık. İnşaat önlem almadı diye biz işletmemizi kapattık. Kapatmasaydık içerideki insanlar da zarar görecekti. Yoğun bir işletme burası. İlk başta ayrılmalar ve çatlaklar meydana geldi. İlk çökme de bugün oldu. Biz mahkemeye başvuru yaptık. İnşaata durdurma kararı uygulandı ama hala devam etti. Altında toprak yokken inşaat devam edince de biz de çöker düşüncesi ile kapattık. İstinat duvarı yapmadan çelik direk ile durdurmaya çalıştırlar. Burası açık olsaydı facia yaşanırdı” şeklinde konuştu